Warner Bros. e DC Films organizzano una convention virtuale: novità sui prossimi film?

Dopo la conferma del San Diego ComicCon 2020, che a causa degli strascichi della pandemia si terrà esclusivamente online, arrivano nuovi rumor su una convention esclusiva organizzata da Warner Bros. e DC Films.

Come nel caso di Sony, che ha optato per una presentazione digitale per l'imminente PlayStation 5 rivelata nelle scorse ore, secondo le ultime indiscrezioni anche DC starebbe pianificando qualcosa di simile per la presentazione dei suoi prossimi film e serie tv. Secondo un rapporto di GWW, ci sarebbero dei piani per organizzare una convention digitale chiamata "DC FanDome", descritto come un evento online totalmente gratuito che si terrà il 22 agosto e si svolgerà per un periodo di 24 ore a partire dalle 10 PDT.

Il sito nota che sarà un "evento globale durante il quale arriveranno nuovi annunci da WB Games, Film, TV e fumetti", con i fan che possono anche aspettarsi apparizioni del cast e dei registi di grossi e attesissimi lungometraggi o serie tv come The Batman, Black Adam, The Suicide Squad, Wonder Woman 1984, Titans, Doom Patrol, Stargirl e molti altri. Sembra un approccio simile a quello che i Marvel Studios hanno adottato alcuni anni fa con un "Marvel Event", e ora sarà interessante vedere se Warner Bros. seguirà l'esempio.

Staremo a vedere se il rumor sarà confermato o meno.

Per altri approfondimenti: Robert Pattinson si tiene in forma per The Batman; inoltre, ecco cosa sappiamo della trama di The Batman.