Warner Bros, che danno gli scioperi: le perdite previste sono catastrofiche!

Warner Bros è solo una tra le tante majors che stanno risentendo di tutto questo movimento rivoluzionario che ha ormai assediato completamento Hollywood, portando all'interruzione di numerose, se non tutte le produzioni che fino a qualche mese fa stavano procedendo con regolarità le riprese.

Se è pur vero e sacrosanto che i lavoratori del settore dello spettacolo diano voce alle ingiustizie a cui sono sottoposti e devono fare tutto quanto il necessario per ottenere ciò che meritano, è anche vero che in questa situazione per le Majors presto si arriverà a gravi perdite.

A tal proposito The Hollywood Reporter ha condiviso che Warner Bros ha recentemente modificato gli utili per il 2023, da 11,00 - 11,10 miliardi di dollari a 10,5 - 11,00, "principalmente proprio a causa di tutti questi scioperi".

Ciò significa che la società si aspetta di perdere, nel corso dei prossimi mesi, la bellezza di 500 milioni di dollari.

La stessa Major ha recentemente affermato: "Mentre speriamo che tutto questo si risolva al più presto, è anche vero che non sappiamo quando finiranno queste manifestazioni. La società continuerà ad aggiornare e modificare le sue ipotesi in base all'evolversi degli eventi".

Voi come pensate finiranno gli scioperi di Hollywood? Oltretutto, sapevate che Ron Perlman è stato durissimo con un dirigente?