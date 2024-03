Warner Bros 'compra' anche Timothée Chalamet: contratto per nuovi film, Dune 3 più vicino?

Dopo Margot Robbie e Tom Cruise, Warner Bros si è assicurato anche Timothée Chalamet, facendo firmare alla giovane star un contratto first look per interpretare e produrre nuovi film.

Nei giorni scorsi vi avevamo riportato che, insieme a Glen Powell, Timothée Chalamet è 'salito di grado' a Hollywood nella classifica delle star grazie ai successi di Wonka e Dune: Parte 2, e ora quest nuovo contratto con Warner Bros gli assicurerà nuovi progetti che svilupperà sia come produttore che come protagonista:

“Negli ultimi anni abbiamo ammirato l'impegno di Timothée non solo nel suo mestiere di attore, evidente nella gamma e nella profondità dei suoi vari ruoli, ma anche nella sua incrollabile dedizione nel dedicare il 100% del suo tempo e della sua attenzione a ogni progetto che ha realizzato qui alla Warner Bros. e altrove”, hanno affermato in un comunicato i co-presidenti e amministratori delegati del gruppo cinematografico Warner Michael De Luca e Pamela Abdy. "La sua collaborazione alle campagne promozionali per Dune e Wonka è qualcosa che tutti noi abbiamo apprezzato immensamente e i risultati raggiunti parlano da soli. Siamo entusiasti che Timothée abbia scelto il nostro studio come sua casa creativa”.

In attesa di un annuncio ufficiale di Dune: Parte 3, che dovrebbe essere solo questione di tempo, ricordiamo che Dune 2 è diventato il miglior successo nella carriera di Timothée Chalamet, e gli incassi continuano a salire.

