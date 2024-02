Warner Bros compra il misterioso nuovo film di Michael B. Jordan: svelati grossi dettagli

Il misterioso nuovo film di Ryan Coogler con protagonista Michael B Jordan ha trovato finalmente una casa, con Warner Bros che si è assicurata i diritti sul progetto dopo un'intensa guerra di offerte che ha coinvolto i principali studi cinematografici di Hollywood nelle ultime settimane.

I dettagli sul film top secret sono davvero pochi al momento, ma Deadline ha confermato che il progetto sarà prodotto dal regista di Black Panther e Creed insieme a Zinzi Coogler e Sev Ohanian attraverso la loro società di produzione Proximity Media, con Rebecca Cho produttrice esecutiva per la società. La storia è descritta come di 'genere d'epoca', ma conterrà anche elementi fantascientifici e del mondo dell'occulto: non è stato rivelato troppo, ma le fonti hanno parlato di una trama basata sui non morti, presumibilmente vampiri, e ambientata nei primi anni del '900, con forti componenti ispirate agli anime giapponesi, di cui Michael B Jordan è un grande fan.

Certo è che la divisione cinematografica di Warner Bros, guidata da Michael De Luca e Pam Abdy, sta continuando a mettere in cantiere una serie impressionante di nuovi progetti originali: tra i recenti annunci ricordiamo Drowning di Paul Greengrass, basato sull'omonimo libro bestseller, il nuovo film di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio, Sean Penn e Regina Hall e il secondo lungometraggio di Maggie Gyllenhaal con protagonisti Jessie Buckley, Christian Bale, Annette Bening, Penélope Cruz e Peter Sarsgaard. Senza contare che recentemente, in un'altra mossa strategica, Warner Bros ha firmato un contratto in esclusiva con Tom Cruise, strappando la star di Top Gun e Mission: Impossible alla Paramount.

