Warner Bros ha già cancellato Salem's Lot e Coyote vs Acme? Nuovi preoccupanti indizi

Salem's Lot rischia di fare la stessa fine di Coyote vs Acme, ma un dato abbastanza preoccupante emerso in queste ore sembrerebbe indicare che il destino dei due film sia già stato ampiamente deciso da Warner Bros Discovery.

Secondo The Hollywood Reporter, infatti, la compagnia potrebbe aver già ufficializzato la cancellazione fiscale dei due film: stando ad un nuovo rapporto pubblicato in queste ore come parte di una dichiarazione sugli utili, Warner Bros. Discovery ha confermato di aver cancellato 115 milioni di dollari di contenuti nel terzo trimestre del 2023 come parte di un “piano di riallineamento strategico”, e dato che sappiamo che la produzione di Coyote vs Acme è costata 70 milioni di dollari, ciò significa che potrebbe non essere l'unico film scartato dalla Warner Bros.

Considerata la cifra di 115 milioni di dollari fornita dallo studio, molti ora ipotizzano che Salem's Lot sia il secondo film cancellato: con un budget di circa 40 milioni di dollari per l'horror tratto dal romanzo di Stephen King, i conti effettivamente tornano quasi alla perfezione. Va specificato che attualmente il destino di Salem's Lot non è confermato ufficialmente, ma le prospettive di certo non sembrano buone.

Come vi abbiamo riportato questa settimana, molti analisti credono che le ultime mosse di Warner Bros Discovery siano pensate per un'imminente fusione con NBCUniversal.