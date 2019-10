La Warner Bros. anticipa la data d'uscita del live-action di Tom & Jerry

Come riporta l'affidabile Hollywood Reporter, la Warner Bros. ha deciso di dare molta fiducia all'annunciato live-action di Tom & Jerry diretto da Tim Story (I Fantastici 4, Shaft), adattamento cinematografico dei simpatici gatto e topo di Hanna-Barbera che vede come protagonista Chloe-Grace Moretz.

La fiducia è riscontrabile nel fatto che lo studio ha deciso di anticipare la data d'uscita del progetto dal 16 aprile 2021 stabilito inizialmente al 23 dicembre 2020, in tempo per Natale, periodo ricco d'uscite e affollatissimo dove è comunque possibile incassare bene date le festività.



Il film seguirà le avventure di Tom e Jerry che, cacciati di casa, troveranno rifugio in un elegantissimo hotel. Qui lavora Kayla, che rischia però di perdere il proprio impiego se non riuscirà a liberarsi della presenza del topolino in tempo per un matrimonio piuttosto chic che dovrà avvenire nell'hotel stesso. Riuscirà nell'impresa o le cose prenderanno una piega imprevista?



Nel cast di Tom & Jerry troveremo anche Michael Pena, Ken Jeong, Rob Delaney, Peter Dinklage nei panni del villain e Brian Stepanek come voce di Tom, anche se i fan dei cartoni animati sanno perfettamente che i due personaggi parlano davvero molto poco.



L'appuntamento è quindi fissato per il Natale 2020, con le riprese prevista per iniziare a breve.