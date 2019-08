Warner Bros ha annunciato che distribuirà Western Stars, film diretto da Bruce Springsteen

Come sapete l'album Western Stars ha reinventato lo stile del musicista statunitense, ad accompagnare l'opera sarà un film/documentario diretto dallo stesso Bruce Springsteen. In occasione della premiere, i dirigenti di Warner Bros hanno annunciato che si occuperanno della distribuzione mondiale della pellicola.

L'album da cui è tratto il film è stato pubblicato a giugno, debuttando subito al secondo posto delle opere più vendute. Durante il Toronto International Film Festival sarà possibile vedere in anteprima il documentario, in cui troveremo il cantante americano interpretare nelle sue canzoni un'ex stella dei film di genere western mentre riflette sulle sue scelte e i suoi sbagli. In mezzo ai brani sarà proprio Bruce Springsteen a raccontare ai fan i motivi di questa scelta e di come rifletta il suo percorso nella musica e nella vita in generale.

Insieme a lui troveremo Thom Zimmy, regista con cui ha collaborato nel premiato film "Springsteen on Broadway". Warner Bros non ha ancora annunciato una data di uscita per il documentario, indicando comunque che avverrà nel 2019, nel frattempo i fan di The Boss potranno consolarsi con il trailer di Blinded by Light, storia di un giovane ragazzo di origini pakistane la cui vita cambierà dopo aver ascoltato per la prima volta una canzone di Bruce Springsteen. Come avete potuto leggere, Ann Sarnoff è diventata da poco CEO di Warner Bros, siamo curiosi di conoscere quali saranno i prossimi passi della multinazionale dell'intrattenimento.