Warner Bros. annuncia ufficialmente il cast al completo del film sul Joker

Con le riprese ufficialmente partire, la Warner Bros. Pictures ha diramato sul web il comunicato stampa ufficiale del film dedicato al Joker, confermandone il cast e la crew. Potete leggerlo comodamente dopo il salto.

"Sono iniziate le riprese principali di “Joker” della Warner Bros. Pictures che vedrà nel cast il nominato agli Oscar Joaquin Phoenix nel ruolo principale, al fianco del vincitore dell'Oscar Robert De Niro, e diretto, prodotto e co-scritto dal nominato agli Oscar Todd Phillips.

“Joker” è incentrato sull'iconico arcinemico ed è una storia originale e stand-alone mai vista prima d'ora sul grande schermo. L'esplorazione di Phillips di Arthur Fleck (Phoenix), un uomo trascurato dalla società, è uno studio crudo sul personaggio.

Il film vede nel cast anche Zazie Beetz (“Deadpool 2”), Bill Camp (“Red Sparrow,” “Molly’s Game”), Frances Conroy (“American Horror Story,” Hulu’s “Castle Rock”), Brett Cullen (“42,” Netflix’s “Narcos”), Glenn Fleshler (“Billions,” “Barry”), Douglas Hodge (“Red Sparrow,” “Penny Dreadful”), Marc Maron (“Maron,” “GLOW”), Josh Pais (“Motherless Brooklyn,” “Going in Style”), e Shea Whigham (“First Man,” “Kong: Skull Island”).

Phillips (“The Hangover” trilogy) dirige da una sceneggiatura co-scritta insieme allo sceneggiatore Scott Silver (“The Fighter”), basata sui personaggi dei fumetti DC. Il film è prodotto da Phillips e Bradley Cooper per via della loro casa di produzione Joint Effortr e da Emma Tillinger Koskoff. I produttori esecutivi sono Richard Baratta, Joseph Garner e Bruce Berman.

Dietro le quinte, Phillips è aiutato dal direttore della fotografia Lawrence Sher (“Godzilla: King of the Monsters,” “The Hangover” ), lo scenografo Mark Friedberg (“Selma,” “The Amazing Spider-Man 2”), il montatore Jeff Groth (“War Dogs,” “The Hangover Part III”), e il costumista vincitore dell'Oscar Mark Bridges (“Phantom Thread,” “The Artist”).

Una presentazione Warner Bros. Pictures, in associazione con Village Roadshow Pictures, in associazione con BRON Creative, una produzione Joint Effort, “Joker” uscirà nei cinema il 4 ottobre 2019, e sarà distribuito in tutto il mondo da Warner Bros. Pictures."