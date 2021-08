Warner Bros. annuncia il remake de Le streghe di Eastwick, cult con Jack Nicholson

In queste ore è stato annunciato il remake de Le streghe di Eastwick, cult del 1987 diretto da George Miller e interpretato da Jack Nicholson e Michelle Pfeiffer.

Secondo Screen Daily, Ninja Thyberg, conosciuto per aver diretto e co-sceneggiato Pleasure, è pronto sia per dirigere che per scrivere la sceneggiatura del remake prodotto dalla Warner Bros. Il nuovo film verrà girato negli Stati Uniti, anche se una data precisa per l'inizio della produzione non è stata ancora stata fissata. Al momento non è nemmeno chiaro se il remake sarà basato sul film originale di George Miller o sul romanzo Le streghe di Eastwick di John Updike.

Il film di Miller del 1987, interpretato da Susan Sarandon, Cher e Michelle Pfeiffer nei panni delle omonime streghe, con Jack Nicholson in quelli del misterioso Daryl Van Horne, racconta la storia delle tre donne protagoniste, ognuna infelice della propria vita e inconsapevole di essere una strega. L'arrivo di Horne mette in moto strani eventi, che portano le donne a scoprire i loro poteri. La trama del romanzo è sostanzialmente simile, sebbene Horne sia una figura molto più sinistra nel materiale originale. Il remake sarà prodotto dai produttori de Il grande Gatsby e della trilogia di Divergent, Doug Wick e Lucy Fisher. Non sarà il primo remake de Le streghe di Eastwick: uno show televisivo della ABC intitolato Eastwick è andato in onda per una sola stagione nel 2009, mentre nel 1992 e nel 2002 vennero realizzato due pilot per altrettante serie tv, che però non si concretizzarono. Al momento non sono ancora disponibili dettagli sul casting per il remake e non c'è nemmeno una finestra di uscita.

Nel frattempo, sempre rimanendo in casa Warner Bros., sono emersi nuovi dettagli su Furiosa di George Miller, mentre nella notte è stato svelato il titolo ufficiale dell'atteso Matrix 4.