Me contro Te, Warner Bros annuncia il nuovo film Operazione Spie

Dopo l'arrivo in streaming di Vacanze in Transilvania, Warner Bros e gli youtuber Lui e Sofi non hanno perso tempo nell'annunciare un nuovo film per la saga di Me contro Te, che sarà intitolato Operazione Spie.

Il film, sempre per la regia di Gianluca Leuzzi, sarà nelle sale a partire da sabato 1 giugno distribuito da Warner Bros. Pictures, con il titolo ufficiale di Me Contro Te Il Film – Operazione Spie: la storia questa volta inizierà quando l'armonia del pianeta verrà minacciata dall'Alleanza dei Malvagi, il Signor S., Perfidia, Viperiana e Serpe, che hanno convinto il mondo intero che Sofì e Luì sono terribili criminali e che solo loro, i Malvagi, sono i buoni che possono salvare l’umanità dalla cattiveria dei Me Contro Te. Ovviamente i Me Contro Te, sempre insieme ai loro amici, dovranno trovare un modo per riportare l’armonia nel mondo.

Me contro Te: Operazione spie è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia, Colorado Film Production e Me Contro Te. Da un soggetto di Luigi Calagna e Sofia Scalia, il film è scritto da Emanuela Canonico, Andrea Boin, Luigi Calagna, Sofia Scalia e Gianluca Leuzzi.

