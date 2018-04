Warner Bros. annuncia le date d'uscita ufficiali di tre film per il 2019-2020

La Warner Bros. ha programmato la data d'uscita di tre film: un nuovo film del franchise The Conjuring, ancora senza titolo, Just Mercy con Michael B. Jordan e Superintelligence, action comedy con protagonista Melissa McCarthy. L'attesa sarà ancora lunga, perché le uscite sono previste nel 2019.

Il franchise The Conjuring è uno dei più redditizi degli ultimi anni, un universo che continuerà ad espandersi con l'uscita dello spin-off The Nun.

Sia Melissa McCarthy che Michael B. Jordan negli ultimi anni hanno conosciuto il successo grazie a diverse commedie, per quanto riguarda la McCarthy, e film più drammatici e d'azione per quanto riguarda Jordan.

Il nuovo film di The Conjuring arriverà nelle sale il 3 luglio 2019, due giorni prima del sequel di Spider-Man: Homecoming: potrebbe trattarsi di Conjuring 3 oppure di The Crooked Man, spin-off della saga. una 'fiaba oscura' quest'ultima, come anticipato da James Wan.

Dovremo attendere un po' di più per vedere Superintelligence, previsto nelle sale dal 25 dicembre 2019. La comedy ruota attorno ad una dirigente d'azienda insoddisfatta selezionata per il programma Superintelligence.

Just Mercy è un docudrama su un giovane ragazzo di colore (Michael B. Jordan) condannato ingiustamente. Un film che sicuramente avrebbe potenziale nell'ipotesi di una partecipazione alla stagione dei premi. Il film uscirà il 1° gennaio 2020, in piena corsa agli Oscar.