Warner Bros. annuncia la data di uscita di Shazam! 2

Dopo aver fissato l'uscita di Matrix 4 e del Flash con Ezra Miller, la Warner Bros. ha ora ufficializzato anche l'arrivo nelle sale del secondo capitolo di Shazam!.

Secondo quanto riportato da Deadline, infatti, Shazam! 2 debutterà nelle sale il 1 aprile 2022 a distanza di qualche mese da Black Adam, lo "spin-off" che vedrà come protagonista Dwayne Johnson atteso per dicembre 2021.

Buone notizie dunque per i fan delusi dalle notizie arrivate dal CCXP, dove sembrava emerso un annuncio ufficiale di Shazam! 2 poi smentito in un secondo momento. Ora non ci sono più dubbi: Billy Batson ha ancora molto da dire all'interno del DCEU.

Oltre al prevedibile ritorno di Zachary Levi nei panni del protagonista (o meglio, della sua trasformazione in supereroe), è stato confermato che la sceneggiatura del sequel verrà scritta nuovamente da Henry Gayden, già autore dello script del primo film. David F. Sandberg dovrebbe tornare alla regia, così come Peter Safran alla produzione.

Purtroppo non sono ancora stati resi noti i dettagli sulla trama del sequel, anche perché Warner deve ancora rivelare cosa ci aspetta da Black Adam. Siete felici dell'annuncio? Cosa vi aspettate da questo seguito? Fatecelo sapere nei commenti.



