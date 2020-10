Warner Bros. annuncia il cinecomic Black: solo le persone di colore hanno i superpoteri

Un adattamento cinematografico di Black, un fumetto ambientato in un mondo in cui solo le persone di colore hanno i superpoteri, è ufficialmente in produzione in casa Warner Bros. e in collaborazione con Studio 8.

Concepita per la prima volta più di dieci anni fa, la serie a fumetti è il frutto della fantasia Kwanza Osajyefo e Tim Smith III: dopo aver lavorato sia per la Marvel che per la DC, Osajyefo desiderava disperatamente creare qualcosa che parlasse ai lettori di fumetti di colore, una fascia demografica troppo spesso minimizzata o completamente ignorata. L'idea di un mondo in cui solo i neri avessero dei superpoteri continuò a svilupparsi nella sua mente e alla fine Osajyefo ha organizzato una campagna Kickstarter per cercare di far muovere le cose. Nel 2017 è stato rilasciato il primo numero di Black, e da allora il successo della serie ha portato alla pubblicazione di altri cinque volumi.

La prima storia racconta la scoperta di un giovane afroamericano di nome Kareem, che dopo essere sopravvissuto agli spari della polizia scopre che i neri hanno dei super poteri nascosti che altri non hanno. Non potrebbe essere un momento migliore per la realizzazione di un film basato su un'idea simile, e infatti secondo Deadline Warner Bros. è pronta ad accelerare le cose.

Non c'è ancora un regista collegato al progetto, ma Bryan Edward Hill (Titans, Ash Vs. Evil Dead) ha già completato la sceneggiatura, con la storia che rimarrà fedele al primo volume della serie a fumetti. Osajyefo ha dichiarato: “Parte dell'ispirazione per Black è venuta dalla mia esperienza della mancanza di rappresentazione nell'editoria di fumetti e di come ciò sia direttamente collegato alla scarsità di personaggi neri nell'industria. Per la maggior parte della storia dei fumetti, gli emarginati bianchi sono stati usati come allegorie per gruppi emarginati mentre affermavano di riflettere il mondo fuori dalla nostra finestra. BLACK rimuove questa patina per giustapporre i superpoteri con la razza, consentendo ai neri di vedersi autenticamente in queste storie e invitando un pubblico più ampio a far parte di questa esperienza. Siamo entusiasti di portare questa storia a tutti attraverso il film e siamo grati a Studio 8 per averci creduto".

Per altre notizie legate al mondo dei cinecomic, ecco cosa potrebbe significare il ritorno di Jamie Foxx come Electro per Spider-Man 3 e il parere della giovane attrice di Ms. Marvel sul film Captain Marvel con Brie Larson.