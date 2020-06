Matrix 4 e Godzilla vs Kong, l'attesa continua: ecco le nuove date di uscita

In seguito al posticipo di Tenet e Wonder Woman 1984, Warner Bros ha deciso di mettere mano all'intero calendario di uscite cinematografiche dei prossimi anni rinviando alcuni dei titoli più attesi tra cui Godzilla vs Kong e Matrix 4.

Previsto inizialmente per il prossimo novembre, il crossover del MonsterVerse arriverà dunque il 21 maggio 2021 al posto di Matrix 4, che a suo volta slitta al 1° aprile 2022. Nuove date di uscita anche per Le Streghe di Robert Zemeckis, l'ibrido live-action/animato di Tom & Jerry e il nuovo horror targato New Line Cinema, ora tutti in arrivo nel 2021.

Ecco il calendario aggiornato di Warner Bros:

Tenet - 31 luglio 2020

Wonder Woman 1984 - 2 ottobre 2020

Tom & Jerry - 5 marzo 2021

Godzilla vs Kong - 21 maggio 2021

Horror della New Line - 4 giugno 2021

Le Streghe - generico 2021

Matrix 4 - 1° aprile 2022

Rimangono inoltre senza una data di uscita Malignant, nuovo atteso horror firmato da James Wan, e un "film evento" previsto per il 16 ottobre rimosso per il momento dalla schedule Warner. Il prossimo 17 luglio, lo ricordiamo, insieme al ritorno in sala di Inception è prevista un'anteprima dei prossimi film Warner.



Quale di questi titoli attendete di più? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.