Warner Bros. affida The Beast and Bethany al produttore di Harry Potter David Heyman

Secondo un nuovo report di Variety, Warner Bros. ha acquisito ufficialmente i diritti di "The Best and Bethany", romanzo per ragazzi scritto da Jack Meggitt-Phillips che non verrà pubblicato prima del 2021. Il libro sarà adattato per il grande schermo da David Heyman, storico produttore delle saga di Harry Potter.

Descritto come "Lemony Snicket incontra Dorian Gray", il romanzo segue le vicende di un uomo superficiale di nome Ebenezer Tweezer e una giovane ragazza chiamata Bethany, uno dei quali sembra essere destinato ad essere mangiato da un mostro che si trova in soffitta.

La regia del film è stata affidata a Paul King, noto per il lavoro svolto in Paddington e Paddington 2. Lo studio è attualmente alla ricerca dei due protagonisti, per cui non sono ancora stati rivelati i potenziali contendenti.

Heyman, che ha collaborato con lo studio per il franchise del maghetto e l'acclamato Gravity di Alfonso Cuaron, attualmente sta supervisionando la saga di Animali Fantastici il cui terzo capitolo è atteso nelle sale a novembre 2021 (e le cui riprese al momento non sono state interrotte). Di recente è stato nominato all'Oscar come miglior film per aver prodotto C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino per Sony e Storia di un matrimonio per Netflix.

A proposito della saga prequel di Harry Potter, vi ricordiamo che Warner Bros. è ancora intenzionata a realizzare cinque film di Animali Fantastici.