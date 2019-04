Warner Bos. presenta la versione home video di Aquaman e la collana DC Movie Poster

Aquaman si appresta a conquistare anche le nostre case. Dopo il grande successo ottenuto al box office, nel quale si è imposto come il film DC dal maggiore successo della storia, il cinecomic di James Wan arriverà in edizione DVD, Blu-Ray e 4K Ultra HD il prossimo 23 aprile.

L'edizione home video pubblicata da Warner Bros., che sarà disponibile anche nelle edizioni digibook, steelbook e Comic Book, oltre a portare sulle nostre TV il grande lavoro di James Wan conterrà diversi contenuti speciali tra cui più di 60 minuti inediti di dietro le quinte - intitolato "James Wan: World Builder" - e uno sneak Peak su Shazam!, la nuova pellicola DC attesa nelle nostre sale per il 4 aprile. Il film sarà disponibile sugli store digitali già dal 16 aprile, mentre arriverà su Premium Play, Infinity e Sky Primafila il 23 dello stesso mese.

Inoltre, sempre il 23 aprile, arriverà la collezione DC Movie Poster che riproporrà Batman v Superman - Dawn of Justice, Justice League, Wonder Woman, Suicide Squad e L'Uomo d'Acciaio in una speciale edizione per collezionisti. Queste versioni conterranno infatti degli esclusivi poster illustrati dal fumettista Jim Lee. Potete trovare le immagini delle varie edizioni in calce alla notizia.

Diretto dal già citato James Wan, Aquaman vede Jason Momoa nei panni dell'ormai lanciassimo supereroe DC. Visto il grande successo ottenuto dalla pellicola, Warner Bros. ha già dato il via libera per un sequel del film e per uno spin-off dedicato ai Trench.