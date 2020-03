La Warner Bos. cancella la première di Superman: Red Son a causa del Coronavirus

La notizia ci è appena giunta e, così come sta accadendo in Italia, anche negli Stati Uniti iniziano ad essere annullati i primi eventi a causa del Coronavirus: è questo il caso di Superman: Red Son, che in occasione del release della versione home video avrebbe dovuto debuttare anche nei cinema di New York.

Il film d'animazione, che narra di un universo parallelo in cui la navicella di Kal-El atterra in Russia e non nel Kansas, avrebbe avuto il suo evento con tanto di tappeto rosso il prossimo 16 marzo, ma le misure cautelari per arginare la diffusione del COVID-19 avrebbero fatto cambiare idea agli organizzatori della prima.

A preoccupare i vertici della major soprattutto l'idea di ospitare così tante perone a stretto contato, contrariamente a quanto suggerito dal Centro per la Prevenzione e la Diffusione di Malattie.

Ecco la nota con cui la casa produttrice ha annullato la prima:

"Con il crescente aumento dei contagi e della diffusione del coronavirus (COVID-19) la Warner Bros. sta ponendo maggiore enfasi sulla salute e sul benessere dei suoi dipendenti, attori e fan. Per ridurre al minimo il rischio di esposizione, la Warner Bros. ha scelto di adottare misure preventive e di annullare la prima di New York di Superman: Red Son prevista per il 16 marzo 2020. Ci scusiamo per gli eventuali disagi che ciò ha causato e non vediamo l'ora di vederti in eventi futuri."



Purtroppo, questo è solo l'ultimo evento saltato a causa del virus: dal cinema, alle fiere del fumetto alle convention tech, molti eventi stanno modificando il loro calendario tra cui il PAX East di Boston e la GDC di San Francisco, mentre in Italia potrebbero persino saltare le riprese a Roma del prossimo Mission: Impossible.



Per approfondire vi rimandiamo alle misure straordinarie di Holywwod per affrontare l'emergenza e al nostro speciale sull'attuale crisi delle sale italiane.