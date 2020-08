Warner avvisa: nel 2020 arriveranno altri rinvii, Dune e Wonder Woman a rischio?

John Stephen, CFO di WarnerMedia, durante una recente telefonata con gli investitori ha anticipato che nel prossimo futuro potrebbero arrivare nuovi posticipi in casa Warner Bros., come confermato dal The Hollywood Reporter.

In particolare, Stephens ha ammesso che la società è ancora incerta se Wonder Woman 1984 di Patty Jenkins e Dune di Denis Villeneuve riusciranno a rispettare le date di uscite previste, rispettivamente per i mesi di ottobre e dicembre, in quanto si prevedono ulteriori potenziali ritardi nel prossimo futuro.

"Non sono sicuro di come andrà a finire con quei film", ha detto Stephens. "Potrebbero ancora verificarsi ulteriori ritardi con alcuni titoli, e la pandemia ci costringe a cercare nuovi modi per distribuire i contenuti".

Questa dichiarazione arriva dopo che la WarnerMedia ha recentemente condotto licenziamenti di massa in tutta la compagnia, che hanno avuto un grande impatto sulle sue sussidiarie tra cui DC Universe e DC Comics.

Ricordiamo che Wonder Woman 1984 vedrà il ritorno di Gal Gadot nei panni di Wonder Woman e Kristen Wiig nel ruolo della supercriminale Cheetah, oltre a Pedro Pascal e Chris Pine nei panni di Steve Trevor. Originariamente previsto per le sale cinematografiche il 13 dicembre 2019, Wonder Woman 1984, è stato rinviato all'1 novembre 2019 prima di essere posticipato al 5 giugno 2020, solo per poi subire una quarta modifica con una data al 14 agosto 2020 e poi una quinta, ad oggi l'ultima, stabilita al 2 ottobre 2020.

Nel frattempo Dune, che include nel cast stellare nomi come Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Zendaya, Jason Momoa, Dave Bautista, Javier Bardem, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling e Josh Brolin, ha una data di uscita fissata per il 18 dicembre 2020.

I trailer per entrambi i film dovrebbero arrivare nelle prossime settimane.