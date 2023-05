Me contro Te, Warner annuncia il nuovo film Vacanze in Transilvania: teaser e data!

Con Me contro Te: Missione Giungla da poco arrivato in home-video, Warner Bros. continua a puntare sugli YouTuber più amati dai bambini Lui e Sofi e in questi minuti annuncia l'inizio delle riprese del nuovo film della fortunata saga cinematografica campione d'incassi in Italia.

Il film sarà intitolato ufficialmente Me Contro Te Il Film – Vacanze in Transilvania, e sarà diretto ancora una volta da Gianluca Leuzzi. L’annuncio è stato accompagnato dal lancio del teaser trailer del film, rilasciato poco fa in anteprima assoluta sui profili social ufficiali dei Me Contro Te e che potete trovare all'interno dell'articolo. Le riprese si stanno svolgendo a Roma e dureranno circa cinque settimane, con un'uscita prevista il 19 ottobre 2023 per Halloween.

Nel nuovo film, Lui e Sofì saranno protagonisti di un’avventura da brividi nel luogo più spaventoso del pianeta: nientemeno che il Castello del Conte Dracula in Transilvania! Nel laboratorio ormai abbandonato del Signor S., Viperiana, Perfidia e la banda dei Malefici stanno tramando un piano malvagio per distruggere i Me Contro Te e il mondo intero: oscurare il Sole con il prezioso diamante delle paure e rendere la Terra un posto buio e desolato. Ma il diamante è nascosto nel posto più spaventoso del pianeta, il Castello del Conte Dracula in Transilvania. Per questo Sofì, Luì, Chicco, Tara e Ajar partono per la Transilvania, mentre il Signor S. si mette sulle tracce dei Malefici.

Per altri contenuti vi rimandiamo al trailer di Me contro Te: Missione Giungla, ultimo film della saga che in Italia non ha sfigurato al cinema nemmeno di fronte ad Avatar: La via dell'acqua.