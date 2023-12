Warhammer, l'adattamento con Henry Cavill è ufficiale: tutte le novità

Dopo il primo annuncio dell’adattamento di Warhammer, adesso è ufficiale, Amazon Prime Video e Games Workshop hanno trovato finalmente l’accordo.

L’adattamento di Warhammer targato Amazon Prime Video è adesso ufficiale. Ma la novità più grande è che Henry Cavill non prenderà parte al progetto solamente in veste di attore, ma anche in quella di produttore esecutivo. L’attore si era già in precedenza mostrato molto entusiasta all’idea di portare la saga di Warhammer sul grande (o piccolo) schermo: “Per 30 anni ho sognato di vedere un universo di Warhammer in live action. Ora, dopo 22 anni di esperienza in questo settore, sento finalmente di avere le capacità e l'esperienza necessarie per guidare l’Universo Cinematografico di Warhammer verso la vita.”

Sicuramente Cavill grazie alla forza degli Amazon Studios, già osservabile con l’adattamento del Signore degli Anelli, avrà tutti i mezzi a disposizione per realizzare un adattamento degno della complessità dell’universo di Warhammer. Non sono ancora al momento a disposizione informazioni sul cast, sulla data d’uscita o sull’inizio delle riprese. Anche se alcune idee sono cominciate a circolare sul web, e uno dei primi indiziati per prendere parte all’adattamento della saga è David Harbour, grande fan di Warhammer, come mostra una storia pubblicata dalla moglie che lo ritrae mentre ha in mano una miniatura del gioco.

Ma esattamente, da cosa è tratto l’adattamento di Warhammer?