E se Warfare fosse uno spin-off di Civil War? Cosa sappiamo sul nuovo film di Alex Garland

Come già saprete se ci seguite quotidianamente, dopo il successo di Civil War Alex Garland farà Warfare, nuovo film di guerra che sarà realizzato ancora in collaborazione con la famosa casa di produzione indipendente A24.

Secondo le sue fonti, il film avrà un budget perfino superiore a Civil War, con i costi di produzione che andranno ad attestarsi intorno ad una cifra di circa 60-70 milioni di dollari (per un confronto, Civil War è costato 'solo' 50 milioni, che ad oggi equivalgono al budget più alto di sempre per un film targato A24) e sarà co-diretto da Alex Garland e Ray Mendoza, un consulente militare e documentarista esperto dei teatri di guerra che ha già aiutato l'autore nella lavorazione di Civil War e che sul set di Warfare assumerà un ruolo ancora più centrale (dato che Garland ha affermato di volersi 'allontanare dalla regia' nel prossimo futuro).

Non sappiamo molto della trama di Warfare, che è attualmente top secret in casa A24, ma indiscrezioni precedenti avevano parlato di un'ambientazione nell'anno 2007 e nello scenario della guerra in Iraq: tuttavia non si tratta di informazioni ufficiali diffuse da A24, e considerato l'alone di mistero che circonda il progetto all'indomani del successo di Civil War molti fan sui social hanno iniziato a fantasticare sulla possibilità che Warfare possa essere uno spin-off di Civil War, un sequel o addirittura un prequel che possa raccontare le origini del conflitto che ha diviso quest'America del prossimo futuro immaginata da Garland.

Sappiamo che il cast comprende Charles Melton, Joseph Quinn, D'Pharaoh Woon-A-Tai, Will Poulter, Kit Connor, Cosmo Jarvis, Michael Gandolfini, Taylor John Smith, Finn Bennett, Henrique Zaga e Adain Bradley, che stanno attualmente seguendo un addestramento militare stile Navy Seal in una base in Inghilterra. La data d'uscita del film è sconosciuta, così come quella dell'inizio delle riprese.

