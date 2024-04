Warfare: il prossimo film di Alex Garland avrà un budget perfino più alto di Civil War?

Alex Garland è tornato al cinema col poderoso Civil War, il film col budget più alto nella storia della casa di produzione indipendente A24, ma secondo quanto riportato il regista potrebbe superare quel record molto presto.

Come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, infatti, dopo il successo di Civil War ma prima di ritirarsi progressivamente dalla regia Alex Garland riunirà le forze con A24 per co-dirigere insieme a Ray Mendoza il nuovo film Warfare, e in un nuovo aggiornamento pubblicato in queste ore il noto giornalista e insider Jeff Sneider ha fornito altri dettagli sul progetto.

Secondo le sue fonti, infatti, Warfare avrà un budget superiore a Civil War, dato che i costi potrebbero raggiungere la fascia dei 60-70 milioni di dollari: per un paragone, Civil War è costato 'solo' 50 milioni, che appunto ad oggi equivalgono allo sforzo produttivo più importante di sempre per la A24, entrata nel mainstream di Hollywood dopo gli Oscar di Everything Everywhere all at once. Al momenot non sappiamo molto della trama di Civil War, tranne che a quanto pare il film sarà ambientato nel 2007 durante la guerra in Iraq: il cast comprende Charles Melton, Joseph Quinn, D'Pharaoh Woon-A-Tai, Will Poulter, Kit Connor, Cosmo Jarvis, Michael Gandolfini, Taylor John Smith, Finn Bennett, Henrique Zaga e Adain Bradley, che stanno attualmente seguendo un addestramento militare stile Navy Seal in una base in Inghilterra.

Per altri contenuti scoprite il significato del finale di Civil War.

Su Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Uno (2 Blu-ray) è uno dei più venduti di oggi.