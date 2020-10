Warcraft - L'Inizio, il film tratto da un videogioco che ha incassato di più

Nonostante sia stato in parte stroncato dalla critica, Warcraft - L'Inizio è il film basato su un videogioco che ha incassato di più nella storia del cinema. In molti però si domandano se questo successo sia stato veramente meritato.

Il film ispirato al mondo creato da Blizzard Entertainment, è l'adattamento cinematografico di Warcraft: Orcs & Humans, videogioco del 1994 e primo della saga di Warcraft. Ha avuto una lunga gestazione, ma non tutti sembrano essere particolarmente convinti sui risultati ottenuti. Sul sito Rotten Tomatoes ottiene il 28% delle recensioni professionali positive, basato su 231 recensioni e con un voto medio di 4,2/10. Su Metacritic invece, ha un punteggio di 32 su 100 basato su 40 recensioni.

Il pubblico sembra però aver accolto questo film in maniera totalmente diversa rispetto agli addetti ai lavori. Infatti nel corso della sua programmazione nelle sale cinematografiche Warcraft - L'inizio ha guadagnato oltre 433 milioni di dollari in giro per il mondo, riuscendo a battere Prince of Persia - Le Sabbie del Tempo nella particolare classifica dedicata ai film ispirati ai videogames. In America del Nord però il film a guadagnato "solo" 47 milioni a fronte di oltre 160 milioni di dollari spesi per la sua realizzazione, finendo quindi col diventare un piccolo flop in patria.

Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere naturalmente nei commenti e, per ulteriori approfondimenti su questo film in onda questa sera su Mediaset 20, date un'occhiata alla nostra recensione di Warcraft - L'inizio e anche al punto di vista di un appassionato di videogames su Warcraft - L'inzio.