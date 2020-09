Warcraft, in arrivo un sequel per il film Legendary Pictures? Tutti i dettagli

Un nuovo film basato sull'enorme e famosa serie di videogiochi World of Warcraft potrebbe essere in lavorazione alla Legendary Pictures, secondo uno scooper da sempre abbastanza affidabile.

Stando a quanto dichiarato da Daniel Ritchman, infatti, Warcraft 2 sarebbe attualmente già in fase di sviluppo, grazie alla popolarità del gioco e dal successo ottenuto dal primo film all'estero.

Il primo film di Warcraft racconta la storia dell'orco sciamano Gul'dan, che cercava di fuggire dal suo mondo morente. Per farlo, usa la magia oscura per aprire un portale per il regno umano di Azeroth. Supportato dal feroce combattente Mano Nera, Gul'dan organizza i clan degli orchi in un esercito conquistatore chiamato Orda. Re Llane, il potente guerriero Anduin Lothar e il potente mago Medivh si uniscono per proteggere Azeroth dagli invasori.

Warcraft venne accolto negativamente dalla critica, ma gli appassionati promossero gli sforzi della produzione: attualmente il film vanta il 76% di approvazione da parte del pubblico su Rotten Tomatoes, contro il 28% della critica. Tanta ambivalenza anche sul lato commerciale, con una grande delusione al botteghino USA ($47,4 milioni di dollari) in risposta ad un ottimo successo in campo internazionale ($391,7 milioni in altri paesi, per un totale mondiale di $439 milioni).

Per anni, comunque, Warcraft è rimasto il film di videogame col maggior incasso di tutti i tempi, fino a quando non è stato soppiantato da Detective Pikachu l'anno scorso.

Le ultime notizie su un sequel di Warcraft erano arrivate da Duncan Jones, che l'anno scorso aveva rivelato le sue possibili idee per il film.