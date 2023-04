Warcraft, le armi degli orchi furono realizzate a grandezza naturale!

Nel 2016 arrivava nelle sale Warcraft, adattamento del celebre videogioco con protagonista Travis Fimmel e diretto da Duncan Jones. Come ogni film che porta all'utilizzo di effetti speciali, anche questo utilizzò particolari accorgimenti già testati in capolavori come Il Signore degli Anelli.

Warcraft continua ad essere tra gli adattamenti di videogiochi ad aver incassato di più confermando il successo di questo tipo di prodotto capace di accavallare mondo videoludico al cinema. Ovviamente realizzare un film di questo tipo costringe ad un ampio (anzi, ampissimo) utilizzo della computer grafica. In particolare, per realizzare gli orchi, è stata utilizzato la tecnica della motion capture in modo da favorire la realizzazione delle creature e aiutare gli attori nel loro lavoro sul set.

Proprio per favorire l'immedesimazione nei personaggi, furono realizzate armi e armature ad altezza naturale nonostante le creature fossero realizzate in motion capture. La decisione di costruire ugualmente gli oggetti fu presa sia per favorire i riferimenti fotografici sia per utilizzarli come "contorno" in scene più larghe ed ampie per arricchire le ambientazioni e immergersi ancor di più nell'atmosfera del videogioco.

Qualche anno fa Duncan Jones aveva rivelato la sua idea per un possibile sequel di Warcraft che, fino a questo momento, non è ancora in programma. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!