War World Hulk sarà lo standalone dopo lo sblocco del 2023? Risponde Mark Ruffalo!

Di recente, un nuovo studio indipendente sugli accordi Marvel Studios per un film standalone su Hulk ha svelato uno sblocco dei diritti già nel 2023. Questo spiegherebbe perché non abbiamo visto Mark Ruffalo in un film tutto suo per tanti anni. Ora quel film potrebbe diventare realtà, magari nel gigantesco World War Hulk.

Come spesso accade per il Marvel Cinematic Universe, costantemente interconnesso, le première di nuove uscite diventano in realtà un luogo per speculare su qualunque progetto futuro che possa coinvolgere gli attori intervistati. Nelle scorse ore si è tenuta la prima di She-Hulk, che vedrà il ritorno di Mark Ruffalo nei panni di Bruce Banner. Le rivelazioni maggiori hanno ovviamente riguardato la serie con Tatiana Maslany, dalla presenza di Ghost Rider a una spiegazione più approfondita (ma anche più preoccupante) sul nuovo tono soft di Daredevil.

Tuttavia, mentre figure come la sceneggiatrice Jessica Gao e la regista Kat Coiro si sono concetrate solo sul proprio lavoro, Mark Ruffalo è quello che ha parlato di più del suo futuro nel Marvel Cinematic Universe, al di là di questa collaborazione. L’attore deve fare ammenda per la bufera di critiche dopo i suoi commenti sul MCU che l’hanno spinto, per difendere il proprio orticello, a definire Star Wars ripetitivo e senza fantasia. Per fortuna, il meglio Mark Ruffalo ce lo regala quando si concentra solo sulle prospettive dei Marvel Studios.

L’attore ha anticipato grandi cose su Avengers Secret Wars, per poi rispondere a una domanda su un possibile progetto World War Hulk nel prossimo futuro. L’attore ha risposto molto semplicemente a Entertainment Tonight: "Ogni volta che vogliono farlo, sono qui. Mi trovano pronto". Un rapporto dell'ottobre 2021 affermava che i Marvel Studios stavano preparando una data di inizio della produzione nel 2022 per World War Hulk e anche se nulla è stato annunciato al Comic-Con, un utente Reddit esperto in accordi contrattuali ha trovato una scappatoia nelle clausole sui film di Hulk.

Nei fumetti, World War Hulk vede l'alter ego di Bruce Banner tornare sulla Terra per vendicarsi dei suoi amici nella comunità di eroi che hanno cercato di esiliarlo nel cosmo di Planet Hulk. Insomma, Hulk spacca e tutti contro Hulk. A voi piacerebbe o pensate che renderebbe troppo confusionarie le prossime fasi del MCU? Ditecelo nei commenti!