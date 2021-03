War Magician, Benedict Cumberbatch sarà uno stregone nel nuovo film di Colin Trevorrow

Benedict Cumberbatch deve averci preso gusto: dopo il successo ottenuto con il Doctor Strange del Marvel Cinematic Universe, infatti, l'attore è pronto a cimentarsi nuovamente nei panni di uno stregone in War Magician, il nuovo film diretto da Colin Trevorrow.

Stavolta il nostro non dovrebbe comunque aver a che fare con Thanos e simili, per quanto i pericoli non mancheranno di certo: ambientato nel corso della Seconda Guerra Mondiale, infatti, War Magician ci narrerà la storia di Jasper Maskelyne, un illusionista britannico che, secondo alcune teorie, avrebbe utilizzato i propri poteri per sconfiggere il generale nazista Erwin Rommel nel corso del conflitto.

Il film sarà tratto dall'omonimo romanzo di David Fisher e vedrà dietro la macchina da presa il già citato Colin Trevorrow, già visto all'opera come regista in Jurassic World e come sceneggiatore in Jurassic World e Jurassic World: Il Regno Perduto. Ad occuparsi della sceneggiatura ci sarà invece Nicholas Mariani, mentre la produzione sarà affidata a Studiocanal.

La genesi del progetto, a dire il vero, risale ad alcuni anni fa: già all'epoca vi avevamo parlato di un possibile coinvolgimento di Benedict Cumberbatch in War Magician, ma da allora il film sembrava esser stato accantonato. Solo nelle ultime ore, con Trevorrow annunciato al timone dell'operazione, la cosa sembra quindi aver assunto contorni più concreti. E voi, siete curiosi di ammirare il talento del nostro Benedict nei panni di uno stregone diverso da Doctor Strange? Fateci sapere la vostra nei commenti!