War Machine trolla Captain America in una scena tagliata da Avengers: Endgame

In seguito all'uscita di Avengers: Endgame negli store digitali degli Stati Uniti è finalmente emersa in rete anche l'esilarante scena eliminata "Bombe a bordo" anticipata nei dettagli dell'edizione home video.

Nella scena in questione, che potete visionare in calce alla notizia, vediamo un confronto tra War Machine e Captain America. Dopo che Steve gli racconta del suo eroico sacrificio mostrato nel finale di Captain America - Il primo vendicatore, Rodhey gli fa notare quello che molti hanno pensato guardando il film per la prima volta: "Ma non potevi buttarti dall'aereo prima di farlo schiantare?"

Le scene eliminate presenti nell'edizione home video di Avengers: Endgame sono in tutto sei: la citata "Bombe a bordo", “Bacche di Gojii” (dialogo tra Tony e Pepper) “Il peggior esercito della Galassia (Tony che rade Rocket a tradimento)”, “Hai sempre vissuto qui” (Thor e Rocket su Asgard), “Tony e Howard” (confronto tra Tony e Howard Stark) e “Avengers in ginocchio" (il tributo ad Iron Man).

Per quanto riguarda l'Italia, il film dei fratelli Russo arriverà in formato digitale il prossimo 14 agosto e in versione DVD, Blu-Ray e 4K Ultra HD a partire dal 4 settembre. Qui trovate tutti i dettagli sull'edizione home video di Endgame.