Wanted, folle idea per il sequel del cinecomic con Angelina Jolie: 'Senza proiettili'

Nel corso di una recente intervista concessa a Deadline, Timur Bekmambetov ha ricordato di quando propose alla Universal la sua idea per il sequel di Wanted, cinecomic datato 2008 che vedeva come protagonisti Angelina Jolie e un giovanissimo James McAvoy al suo primo ruolo di rilievo per una produzione cinematografica.

Il concetto del regista per il suo nuovo capitolo sarebbe stato quello di abbandonare l'idea della curvatura dei proiettili, in quanto il nuovo interesse primario del regista è ormai la tecnologia Screenlife, già vista in film come Unfriended e il più recente Searching, per portare una ventata d'aria fresca e aggiornare le tecniche degli assassini del film. Universal ha recentemente siglato un accordo proprio con Bekmambetov per la produzione di cinque film con l'utilizzo di tale tecnologia. Per chi non ne fosse al corrente, si tratta della tecnologia che permette di fare a meno delle tradizionali macchine da prese a favore invece di riprese effettuate con smartphone, webcam e schermi di computer.

Il regista ha spiegato meglio il suo accordo con lo studio, rivelando che gli piacerebbe molto adottare questa tecnica per il sequel di Wanted: "Magari faremo il sequel di Wanted utilizzando Screenlife. Non riesco a immaginarmi gli assassini di oggi che vanno in giro con le pistole. Per quale motivo? Utilizzerebbero dei droni, la tecnologia dei computer, probabilmente. Non hai più bisogno di piegare la curvatura dei proiettili. Bisogna piegare le idee".

Non si fa fatica a capire perché Universal stia investendo su questo tipo di tecnologia, basti pensare che Unfriended ha incassato circa 67 milioni di dollari a fronte di un budget di solo 1 milione. Searching ne ha incassati 75 milioni.

"Due mesi fa era tutto molto astratto e nessuno capiva cosa fosse Screenlife. Ma dopo due mesi di isolamento stiamo tutti imparando a vivere in un universo digitale. Abbiamo una lunga relazione con Universal, abbiamo fatto Wanted insieme, un progetto in Russia chiamato Black Lightning, il primo supereroe russo. E quindi Unfriended. Donna [Langley] è stata la prima a crederci e lei e Jason Blum ci hanno supportato. E adesso stanno supportando me e il mio tentativo di creare un nuovo linguaggio cinematografico".