Wanted 2, il sequel con Angelina Jolie si farà mai? Parla lo sceneggiatore

Nel 2008 James McAvoy e Angelina Jolie sono stati i protagonisti di Wanted, una libera interpretazione del fumetto omonimo di Mark Millar e J.G. Jones, con un incasso da 342,5 milioni di dollari di incasso. Nel 2011, Michael Brandt e Derek Haas sono stati reclutati per scrivere la loro versione del seguito ma tutto si è bloccato.

Perché dopo tutti questi anni Wanted 2 non ha visto ancora la luce? Nel 2020 era emersa una folle idea sul sequel di Wanted ma secondo Michael Brandt, le diatribe con il regista Timur Bekmambetov hanno portato il progetto ad un punto morto:"Abbiamo avuto un'idea per un sequel. L'abbiamo proposta, scritta. E sembrava che ci fosse un vero interesse nello studio per farlo. E poi Timur, che ha diretto il primo, era assolutamente interessato. Ma aveva un tipo di idea diversa su cosa volesse fare... Ed è in pratica uno di quei momenti in cui qualcuno pronuncia le parole sbagliate su come dovrebbe procedere il nostro film e la sceneggiatura che avevamo sviluppato".



La sceneggiatura esiste, secondo Brandt:"Mi piacerebbe vederla realizzata, e mi è davvero piaciuta. Pensavo che fosse un sequel adeguato al primo. Ma finora l'attimo è stato perso. Ogni tanto ricevuto una chiamata da qualche produttore che dice:'Possiamo riavviare questa cosa?'. E io dico 'Sì, ecco la sceneggiatura'. E loro dicono:'Wow, adoriamo la sceneggiatura. E io dico 'Bene, chiamate lo studio'. E poi il progetto sembra morire lì per qualche motivo".



Il sequel pare che avrebbe dovuto essere ambientato diversi anni dopo il primo film, con una nuova protagonista femminile ma qualcosa pare che sia andato storto. Vorreste vedere al cinema un sequel del film con Angelina Jolie e James McAvoy?



Recuperate sul nostro sito la recensione di Wanted, il film del 2008 diretto da Timur Bekmambetov.

