I Wanna Dance With Somebody: Naomi Ackie è Whitney Houston nel primo trailer del biopic

TriStar Pictures ha finalmente svelato quest'oggi il primo trailer del film biografico di Whitney Houston dal titolo "I Wanna Dance With Somebody", con protagonista la vincitrice del BAFTA Award Naomi Ackie nei panni della celebre cantautrice statunitense.

La sinossi della pellicola, diretta da Kasi Lemmons, recita: "Il film è un ritratto senza esclusione di colpi della donna complessa e multiforme dietro The Voice. Da corista del New Jersey a una delle artiste più premiate di tutti i tempi, il pubblico sarà coinvolto in un viaggio emozionante attraverso la vita e la carriera della Houston, grazie a esibizioni mozzafiato e alla colonna sonora dell'icona tanto amata".

Il candidato all'Oscar Anthony McCarten (Darkest Hour, The Theory of Everything) ha scritto il film. Oltre a Naomi Ackie, il cast di I Wanna Dance With Somebody è composto da Stanley Tucci (Supernova) nei panni del leggendario dirigente musicale Clive Davis, Ashton Sanders (Moonlight) nei panni di Bobby Brown, Tamara Tunie (See) nei panni di Cissy Houston, Nafessa Williams (Black Lightning) nei panni di Robyn Crawford e la candidata al BAFTA Clarke Peters (The Man Who Fell to Earth) nei panni di John Houston. In calce alla notizia potete trovare la locandina ufficiale da poco rivelata.

Negli Stati Uniti il film uscirà il prossimo 21 dicembre. La data d'uscita italiana non è stata invece ancora resa nota.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che Naomi Ackie sarà in Mickey7.