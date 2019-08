WandaVision: ecco le prime foto dal set in vista dell'inizio delle riprese

A conferma dell'inizio delle riprese previsto per questo settembre sono emerse in rete le prime foto dal set di WandaVision, la serie targata MCU che debutterà su Disney+ nel corso del prossimo anno.

Potete trovare le foto sul sito di MCU Cosmic, il quale conferma che la produzione in questo momento è impegnata ad allestire in una zona top secret di Los Angeles uno dei set in cui sarà girato lo show. A quanto pare i lavori stanno procedendo con calma in vista dell'inizio delle riprese programmato, almeno secondo le ultime indiscrezioni, per il 21 settembre.

Le immagini non svelano nulla di particolare sulla trama di WandaVision, la quale per il momento rimane un vero e proprio mistero - Kevin Feige ha confermato che sarà qualcosa di mai visto prima nel MCU - ma sembrano anticipare una location piuttosto particolare.

Al momento tutto ciò che sappiamo è che la storia di WandaVision andrà a confluire direttamente in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, nel quale sarà presente la stessa Scarlet Witch di Elizabeth Olsen. Nella serie sarà inoltre presente Monica Rambeau, figlia della Maria Rambeau apparsa in Captain Marvel.

La data di uscita di WandaVision è prevista per la primavera del 2021 su Disney+.