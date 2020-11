WandaVision, Paul Bettany elogia lo show: 'Vi farà vedere il MCU in modo diverso'

A un mese e mezzo dal suo debutto ufficiale su Disney+, Collider ha avuto modo di intervistare Paul Bettany e fargli qualche domanda sull'attesissima WandaVision, prima serie live-action targata Marvel Studios dove l'attore riprenderà il ruolo di Visione al fianco della collega Elizabeth Olsen, invece nei panni di Scarlet Witch.

Parlando dello show e delle sue peculiarità stilistiche, anche inserite nel contesto Marvel Cinematic Universe, l'interprete ha spiegato: "Credo proprio che WandaVision farà pensare al MCU in modo totalmente differente e nuovo, anche se è parte sostanziale di quell'Universo. Col passare degli episodi, il pubblico sarà in grado di staccarsi strato dopo strato su questo bellissimo puzzle e capirne il senso".



Diretta da Matt Shakman e scritta da Jac Schaeffer, la serie mischia diversi stili delle sitcom classiche di ambientazione anni '50 e '80 al MCU, e vede Wanda Maximoff e Visione alle prese con una nuova vita dopo gli eventi di Avengers: Endgame. La maggior parte dei dettagli della trama sono ancora sconosciuti, in perfetto stile Marvel Studios, ma sappiamo che gli eventi dello show andranno a confluire in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il cui cast vedrà anche la presenza della Olsen.

Vi ricordiamo che WandaVision debutterà su Disney+ il prossimo 15 gennaio 2021 e vedrà nel cast anche Kat Dennings, Randall Park, Tayonah Parris e Asif Ali. Cosa vi aspettate dalla serie che firmerà l'esordio televisivo del MCU? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, vi lasciamo al trailer ufficiale di WandaVision.