WandaVision, avete notato il toccante tributo a Visione nel costume di Scarlet Witch?

Nell'episodio finale di WandaVision gli spettatori hanno potuto finalmente assistere alla "trasformazione" di Wanda Maximoff in Scarlet Witch, ma c'è un toccante dettaglio del nuovo look di Elizabeth Olsen che potrebbe esservi sfuggito.

Alcuni fan hanno infatti notato che nella parte superiore del costume di Scarlet Witch, poco sopra la scollatura, è presente un bellissimo tributo d'amore di Wanda nei confronti di Visione, ovvero un ritaglio che ha la stessa forma della Gemma della Mente portata in fronte dal personaggio di Paul Bettany. Lo potete vedere voi stessi nell'immagine in calce all'articolo.

Essendo la serie incentrata sull'elaborazione del lutto da parte di Wanda, si tratta senza dubbio di un tocco di classe da parte degli autori dello show. Oltretutto, sappiamo che la Gemma della Mente ha ricoperto un ruolo essenziale nello sviluppo dei poteri dell'eroina, ormai esplosi definitivamente nel corso degli eventi di Westview.

Vi eravate accorti di questo speciale dettaglio? Come sempre, fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti. Per altri approfondimenti, vi lasciamo invece alla nostra recensione finale di WandaVision.

