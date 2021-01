WandaVision, Kevin Feige sulla lentezza dell'inizio: 'Pazienza, sarete ricompensati'

Nel corso di una recente intervista promozionale per la sua nuova serie WandaVision, lo showrunner Jac Schaeffer ha rivelato alcuni pensieri e commenti di Kevin Feige sul primo capitolo della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

In particolare, discutendo la possibilità che i primi tre episodi - disponibili sul servizio di streaming on demand Disney+ - stanchino o indispettiscano il pubblico dei Marvel Studios, abituato a ben altro, lo showrunner ha dichiarato che Feige è al cento per cento dalla sua parte ed è consapevole che la serie sarà in grado di soddisfare gli spettatori che sapranno portare pazienza.

"Quando stavamo mettendo insieme lo spettacolo, sapevamo quali sarebbero stati i momenti davvero importanti e li abbiamo pianificati attentamente. La mia idea era di iniziare in piccolo", ha detto Schaeffer. "Kevin è stato al 100% dalla mia parte fin da subito. Ha molta fiducia nei fan e nel pubblico della Marvel, sa che sono molto interessati a prestare attenzione alla storia e sa che saranno ricompensati".

Lo showrunner ha aggiunto: "Una volta mi disse - ed è uno dei motivi per cui amo lavorare per lui - che dovevamo 'giocare al gatto e al topo col pubblico'. Era davvero curioso di capire per quanto tempo potevamo andare avanti, ad esempio col bianco e nero; sapevamo che saremmo passati al colore, ma due episodi in bianco e in nero ci avrebbero permesso di immergerci davvero nel mondo della sitcom e ritardando il passaggio al colore ha comportato maggior gratificazione, alla fine".

A proposito di attese e ricompense: Paul Bettany ha promesso che l'episodio 4 di WandaVision farà impazzire i fan e sempre Schaeffer ha garantito che le finte pubblicità saranno fondamentali nell'economia della trama.