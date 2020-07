WandaVision: importanti novità sulla data di uscita della serie Marvel

Confermando ufficialmente il rinvio di The Falcon and The Winter Soldier, il cui arrivo su Disney+ era previsto per agosto, Deadline ha svelato dei nuovi dettagli sulla data di uscita di WandaVision.

Stando al report, il debutto della serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany "rimane previsto per ottobre". La cosa strana, però, è che l'ultima data conosciuta per l'arrivo dello show, svelata dal CEO Bob Iger in persona lo scorso febbraio durante un meeting con gli azionisti, era ed è ancora dicembre 2020, e potrebbe dunque trattarsi di un errore da parte del sito. Negli scorsi minuti, infatti, Variety ha rivelato che la serie arriverà "verso la fine del 2020", confermando in ogni caso che non sarà rinviata.

Per quanto riguarda The Falcon and the Winter Soldier, la quale vedrà come protagonisti i personaggi di Anthony Mackie e Sebastian Stan alle prese con il Barone Zemo (Daniel Brtuhl), non è ancora stato rivelato un nuovo periodo di uscita. L'unica certezza, per il momento, è che la produzione ha prenotato una sessione di riprese per settembre.

Rimanendo in casa Disney+, sempre in autunno è previsto l'arrivo della seconda stagione di The Mandalorian, che farà il suo debutto nella piattaforma il prossimo ottobre. Le riprese della serie di Star Wars sono infatti terminate appena prima dello shutdown, e Jon Favreau ha potuto lavorare alla post-produzione da casa.