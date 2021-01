WandaVision, guardate i poster di BossLogic ispirati a House of M

Per celebrare l'arrivo dei primi due episodi di WandaVision su Disney+, il noto artista BossLogic ha realizzato dei suggestivi fan poster dedicati alla serie Marvel e ispirati ad uno dei crossover più amati dei fumetti della Casa delle Idee.

Stiamo parlando di House of M, l'ambiziosa storia realizzata da Brian Michael Bendis in cui Scarlet Witch ha un crollo emotivo che la porta ad immaginare una realtà nella quale lei e Visione hanno dato alla luce dei bambini, proprio come accadrà nei prossimi episodi dello show.

Uno dei poster, che potete trovare in calce all'articolo, riprende il momento finale del secondo episodio che molti hanno associato ad una delle frasi più celebri di House of M, "No more mutants", di cui non vi sveleremo i dettagli in caso non aveste ancora recuperato la premiere, mentre l'altra immagine gioca sul cambio di prospettiva tra la "M" e la "W" di Wanda.

Come hanno già notato molti fan, l'arco narrativo pubblicato tra il 2005 e il 2006 è stato citato anche attraverso l'easter egg della bottiglia di vino con la scritta "Maison du Mépris", traducibile in italiano come "Casa del Disprezzo" e in inglese come "House of Misery". Ovvero House of M.

