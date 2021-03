WandaVision: tutti i film Marvel Studios introdotti nel finale della serie Disney+

Da oggi su Disney+ è disponibile l'episodio finale di WandaVision, la serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany che ha firmato il debutto del MCU in formato televisivo: scopriamo insieme tutti i film anticipati in qualche modo dagli eventi della puntata. Attenzione, seguono spoiler.

Cominciamo col dire che la scena mid-credit riprende uno dei colpi di scena finali di Spider-Man: Far From Home, rivelando la presenza di una Skrull tra le fila dell'FBI. Parlando con Monica Rambeau, l'aliena spiega di essere stata mandata da un "vecchio amico" che la sta aspettando da qualche parte in alto, riferendosi dunque a Nick Fury e la già confermata presenza di Monica in Captain Marvel 2.

Per quanto riguarda la seconda sequenza svelata dopo i titoli di coda, invece, si tratta senza dubbio di un anticipazione del ruolo di Elizabeth Olsen in Doctor Strange in the Multiverso of Madness. Nella scena troviamo infatti Wanda mentre è impegnata a leggere il Darkhold, l'oscuro libro magico di cui è entrata in possesso dopo lo scontro con Agatha Arkness, e chi meglio dello Stregone Supremo per aiutarla a gestire la Magia del Caos? Oltretutto, le voci allarmate dei figli che Wanda sente mentre scorre le pagine del libro sembrano intendere che in futuro la madre potrebbe andare in loro soccorso.

