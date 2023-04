WandaVision, Elizabeth Olsen confessa: 'Non mi manca essere Wanda'

Elizabeth Olsen è stata protagonista di una vera e propria scalata al potere nelle gerarchie dell'MCU negli ultimi anni. Da personaggio secondario, è passata a colonna portante dell'universo cinematografico vestendo persino i panni di villain in Doctor Strange: In the Multiverse of Madness.

Nonostante ciò sembra che ad Elizabeth Olsen non manchi particolarmente interpretare il personaggio. Dopo aver passato due anni di fila, ininterrottamente, nei panni di Wanda Maximoff sembra che l'attrice abbia sentito quasi il bisogno di una pausa da questo ruolo così impegnativo. Il destino a cui è andata incontro Wanda nel finale di Doctor Strange 2 sembra essere abbastanza definitivo ma, un personaggio come Scarlet Witch, è impossibile da prevedere.

Nonostante Elizabeth Olsen speri in un ritorno di Wanda nell'MCU, l'attrice si è mostrata sollevata di aver potuto lavorare ad altri progetti nell'ultimo periodo. "No, non mi manca. Ho fatto due anni di fila, quindi penso che una pausa sia stata buona per me. Ho bisogno di costruire altri personaggi. Love & Death (il suo prossimo progetto) è arrivato in un momento fantastico, è stato dopo aver interpretato Wanda per due anni di fila, e poi ho dovuto parlarne per un intero l'altro anno" ha raccontato la Olsen riferendosi anche ai lunghissimi tour promozionali fatti per WandaVision e Doctor Strange 2.

Parlando di In the Multiverse of Madness Elizabeth Olsen l'ha definito il sequel di WandaVision dato che porta avanti tutte le trame presentate all'interno della serie. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!