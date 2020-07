Da WandaVision a Doctor Strange 2: svelato il ponte per la Fase 4?

Ormai da mesi è stato confermato il collegamento tra WandaVision e Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ma ancora nessun dettaglio è stato rivelato sugli eventi che getteranno le basi della prossima Fase del MCU. Nelle ultime ore si fa sempre più strada una teoria che vede protagoniste Wanda Maximoff e... Agatha Harkness.

Il personaggio della temibile strega potrebbe essere interpretato dalla new entry di WandaVision Kathryn Hahn, che nella serie vestirà i panni di una "vicina ficcanaso". Tutti sanno quanto questi personaggi siano in realtà fondamentali aiutanti in ogni sceneggiatura che si rispetti e molti iniziano a pensare che il ruolo sconosciuto della Hahn possa essere proprio quello della Harkness.

Nei fumetti la strega millenaria, che addirittura "ricorda la caduta di Atlantide", è una delle più potenti alleate e, a tratti, nemiche di Scarlet Witch. Nelle pagine stampate è proprio lei a guidare l'eroina nei suoi primi passi nel mondo della magia, ma tra le due non mancheranno asti ed attriti, tanto che sarà la stessa Wanda ad uccidere la sua maestra nelle battute finali.

Il collegamento con il secondo capitolo con Benedict Cumberbatch potrebbe risiedere proprio nella longevità della Harkness, la quale potrebbe essere presentata come uno dei potenti Antichi, come la maestra di Strange Kamar-Taj, o potrebbe anch'ella essere una discepola della millenaria disciplina in grado di ampliare la vista oltre i limiti del fisico e dell'umana comprensione.

Facciamo però presente che, per quanto eccitante, questa è solo una teoria e che nulla è stato rivelato riguardo la parte della Hahn o sull'introduzione della Harkness nel MCU. Parlando di teorie, sicuramente interessante è quella che vorrebbe l'introduzione del prossimo super-villain proprio in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il quale potrebbe avvalersi di un'arma in grado di mettere in ombra il guanto dell'infinito.