WandaVision, il creatore dello show ha confermato un riferimento ad Agents of SHIELD?

C'è tanta curiosità sul modo in cui WandaVision andrà ad inserirsi nella continuity del Marvel Cinematic Universe: in particolare, essendo lo show il primo di una sfilza di prodotti che porterà gli Avengers a conquistare il piccolo schermo, in molti si chiedono se ci saranno collegamenti con lo show Marvel più famoso, vale a dire Agents of SHIELD.

Pur occupando un ruolo decisamente sbiadito nella linea temporale dell'MCU (da cui, col tempo, si è definitivamente distanziato) la serie sugli uomini dello SHIELD conta ancora oggi non pochi fan: è bastata quindi una piccola scintilla, durante il terzo episodio di WandaVision, a dar vita ad una vera e propria tempesta di ipotesi.

Nell'ultimo episodio rilasciato su Disney+ abbiamo infatti visto la pubblicità di un sapone chiamato Hydra Soak: un elemento che, come molti non hanno perso occasione di far notare, ricorda molto da vicino il sapone blu con il quale ebbe a che fare l'Agente Coulson durante la sua permanenza in Framework e tramite cui, secondo il nostro, l'HYDRA avrebbe preso a controllare le menti dei cittadini.

Coincidenza? Può darsi, ma la reazione del creatore dello show Jac Schaeffer non può non destare qualche sospetto: "Ok, adesso prenderò a parlare di qualcosa di completamente diverso. Di cosa possiamo parlare? Ieri ha piovuto!" è stato il modo in cui l'autore ha sviato la conversazione durante una recente intervista, quando gli è stato chiesto se ci fosse effettivamente un collegamento tra il sapone e lo SHIELD.

