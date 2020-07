WandaVision, colpo di scena: la data di uscita cambia di nuovo

Giornata da mal di testa per i fan Marvel, quella di ieri: nel giro di poche ore abbiamo infatti assistito ad un paio di errata corrige sulla data d'uscita di WandaVision che hanno inevitabilmente mandato in confusione i milioni di spettatori che attendono con ansia l'esordio della serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany.

Il debutto dello show su Disney+ era infatti atteso per gli ultimi mesi del 2020, ma stando a quanto riportato nella giornata di ieri dall'Hollywood Reporter sembrava che le cose fossero destinate a cambiare: il noto sito statunitense aveva infatti segnalato WandaVision tra le serie Marvel in uscita nel 2021, scatenando il panico nella fanbase.

L'errore è stato poi corretto poco dopo, ma a questo è andato ad aggiungersi quello di Deadline che, nel frattempo, aveva fissato il prossimo ottobre come data del debutto di WandaVision, prima di correggere il tiro e fissarla per il dicembre di quest'anno.

Niente paura, insomma: ad oggi la serie sulle avventure di Scarlet Witch e Visione non sembra rischiare ulteriori rinvii, ma con una pandemia ancora in atto sarà comunque bene tenere sempre gli occhi aperti in caso di eventuali novità. Secondo alcune voci, intanto, WandaVision potrebbe avere più episodi di quanti pensiamo.