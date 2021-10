WandaVision: Agatha Harkness tornerà anche in altri film e serie Marvel, c'è l'accordo

La notizia che Marvel avesse in cantiere un progetto in solitaria per la Agatha Harkness di Kathryn Hahn non ha colto proprio tutti di sorpresa anche perché si tratta di uno dei personaggi più amati della serie WandaVision. Tuttavia, l'accordo siglato dall'attrice non prevede solo il suo ritorno nello spin-off ma anche in altri progetti Marvel.

Secondo quanto riportato da Deadline, infatti, lo spin-off per cui Hahn tornerà a interpretare il personaggio di Agatha Harkness è solo una parte di un accordo più esteso firmato con i Marvel Studios che prevede la sua partecipazione non solo allo spin-off ma anche nei prossimi show del Marvel Cinematic Universe su Disney+ e dei film che arriveranno sul grande schermo. Ora non rimane che scoprire in quali dei prossimi film rivedremo il personaggio di Agatha Harkness.

I prossimi film in uscita per il Marvel Cinematic Universe sono Eternals, Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness (che continuerà proprio la narrazione di WandaVision), Thor: Love and Thunder, Black Panther: Wakanda Forever, The Marvels, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Guardians of the Galaxy Vol. 3, Fantastic Four, Blade, e il sequel Captain America: Civil War che proseguirà la storia di The Falcon & The Winter Soldier.

Per quanto riguarda gli show televisivi, su Disney+ sono stati programmati per i prossimi mesi Hawkeye, Ms. Marvel, Moon Knight, She-Hulk, Secret Invasion, The Guardians of the Galaxy Holiday Special, Ironheart, Armor Wars, uno spin-off di Black Panther incentrato sulla nazione del Wakanda, uno spin-off su Hawkeye incentrato sul personaggio di Echo e uno speciale di Halloween attualmente senza titolo. Inoltre sia Loki che What If...? torneranno con una seconda stagione.

Prima di tornare nel Marvel Cinematic Universe, intanto, Kathryn Hahn sarà in The Comeback Girl, miniserie targata Showtime dove interpreterà l'attrice, produttrice e comica in Joan Rivers.