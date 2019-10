Wanda doveva sopravvivere a Infinity War e avere un ruolo in Avengers: Endgame

Parlando con CinemaBlend Christopher Markus, co-sceneggiatore di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, ha dichiarato che inizialmente Wanda doveva sopravvivere allo schiocco di dita di Thanos.

Queste le parole di Markus:

"In una delle prime bozze Scarlett sopravviveva a Thanos in Infinity War e finiva con l'essere una delle protagoniste di Endgame. Il problema era che aveva ottenuto così tanto e storia nel primo film che non aveva davvero nulla da dare nel secondo, se non tanta ripetizione rispetto al capitolo precedente."

Cosa ne pensate? Avreste voluto vedere Elizabeth Olsen fra i protagonisti di Avengers: Endgame, o per lei avete preferito il finale tragico di Infinity War? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che il personaggio tornerà nella serie WandaVision, che farà parte della Fase 4 del MCU e uscirà nella primavera 2021 in concomitanza con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, al quale sarà strettamente collegato: l'attrice, infatti, riprenderà il ruolo anche nel sequel con Benedict Cumberbatch.

Tra gli altri titoli, che si alterneranno fra cinema d Disney+, ricordiamo Black Widow, The Falcon & The Winter Soldier, The Eternals, Shang-Chi & The Legend of the Ten Rings, Loki, Spider-Man 3, What If ...?, Hawkeye e Thor: Love and Thunder. La Fase 5, non ancora illustrata nel dettaglio, sarà composta da Black Panther 2 (6 maggio 2022), Blade, Ms. Marvel, Guardiani della Galassia 3, Captain Marvel 2, Moon Knight, She-Hulk, un misterioso film cross-over con Spider-Man e l'eventuale Ant-Man 3.

