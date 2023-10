Wanda è davvero morta? Il nuovo libro del Marvel Cinematic Universe sembra confermarlo

È dall'uscita di Doctor Strange nel Multiverso della Follia che una domanda ha messo in crisi i fan Marvel: Wanda Maximoff tornerà a farsi viva o è effettivamente morta? Il film di Sam Raimi con Benedict Cumberbatch ha effettivamente rappresentato la fine per l'avventura di Elizabeth Olsen nell'MCU? Un libro sembra finalmente fare chiarezza.

Stiamo parlando di The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline, lo stesso volume che ha confermato un errore notato da molti in Spider-Man: Homecoming: il libro in questione sembrerebbe effettivamente aver posto la parola fine al dibattito, confermando che sì, per quanto male possa fare, Wanda è effettivamente passata a miglior vita.

"Wanda distrugge Wundagore e lascia che questo collassi su di lei, mettendo fine a due delle più grandi minacce di tutto il Multiverso" si legge in un passaggio del libro: la frase, insomma, non si presta a interpretazioni e suona effettivamente come una sentenza, confermandoci che sul finale dell'ultima avventura di Doctor Strange abbiamo effettivamente assistito alla dipartita di Scarlet Witch.

Certo, nell'MCU morte può voler dire tutto e niente: possibile che una strega potente come la nostra Scarlet non conosca un modo per tornare a ripresentarsi? Noi, ora come ora, preferiamo lasciare una porta aperta: e voi, come la pensate? Fatecelo sapere nei commenti!