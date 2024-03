Walter Hill: il leggendario regista riceverà il premio alla carriera del WGA

Walter Hill, leggendario regista/sceneggiatore e produttore di opere come 48 Ore, The Warriors, Driver e molti altri, riceverà il premio alla carriera Laurel Award 2024, che gli verrà consegnato dalla WGA il 14 aprile durante la cerimonia di Los Angeles dei Writers Guild Awards.

Il premio viene assegnato ai membri della WGA che hanno fatto progredire la letteratura cinematografica e dato un contributo eccezionale alla professione dello sceneggiatore, secondo WGAW. E Hill, che ha iniziato la sua carriera di sceneggiatore nei primi anni '70 e ha fatto il suo debutto alla regia con il film Hard Times del 1975, rientra certamente in questi parametri.

Nel corso della sua carriera, l'autore ha co-scritto e diretto il film cult del 1979 The Warriors, e ha anche firmato le sceneggiature di diversi film della saga di Alien. Inoltre, ha diretto, scritto o co-scritto il film di successo di Eddie Murphy 48 Ore., il sequel Another 48 Hrs. e altri film oggi imprescindibili come The Long Riders, Southern Comfort e Last Man Standing. La sua opera più recente è il western Dead for a Dollar, presentato in anteprima a Venezia nel 2022, da lui scritto e diretto.

In precedenza, Hill ha vinto due Emmy Awards e due DGA Awards a metà degli anni 2000, per Deadwood e Broken Trail. “L’impatto di Walter Hill sul nostro settore è innegabile”, ha affermato il presidente della WGA West Meredith Stiehm. “Il suo stile unico ha influenzato le generazioni di sceneggiatori che sono venute dopo di lui”.

A causa degli scioperi dello scorso anno, i WGA Awards saranno l'ultimo premio della stagione dei premi 2024, dato che sono stati posticipati al 14 aprile.