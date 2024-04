Walter Hill instancabile a quasi 85 anni: 'Voglio fare ancora un altro paio di film'

Nonostante il recente premio alla carriera ricevuto dalla WGA, il leggendario regista Walter Hill, che va per gli 85 anni, ha annunciato un nuovo film, che segnerà il suo ritorno alla regia dopo il western Dead for a Dollar.

Anzi nel corso di una recente intervista con IndieWire, addirittura, l'autore oltre a confermare di essere già a lavoro sul suo prossimo film ha anche rivelato di essere intenzionato a farne ancora molti altri: "Quando ti danno un premio alla carriera, è quasi obbligatorio che tu dica: 'Aspetta un attimo, non è finita'. Nel mio caso però è vero: sto ancora lavorando. Da diversi anni, dopo ogni film, sembra che la fine del percorso sia sempre lì lì per arrivare, ma non è così. Immagino che, semplicemente, mi piaccia guardare avanti, non indietro. Sono molto più interessato alla mia prossima sceneggiatura che all’ultima. Il mio ultimo film, Dead for a dollar, era un western, ma col prossimo farà un film noir e dopo ancora spero di farne un altro paio. L'importante è tenere il ritmo."

Walter Hill ha iniziato la sua carriera più o meno nello stesso periodo di colleghi molto più blasonati come Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Steven Spielberg e Brian De Palma, e anche se ha avuto senza dubbio meno successo di loro la sua filmografia ha influenzato ugualmente i decenni di cinema successivi: tra i titoli più importanti ricordiamo The Long Riders, Hard Times e The Driver, ma anche 48 ore, Southern Comfort e Streets of Fire.

Menzione a parte poi per il suo capolavoro The Warriors: a questo proposito, scoprite le spettacolari nuove edizioni steelbook di The Warriors.

