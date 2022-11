Walter Hamada sbarca in Paramount! 'È l'ideale per i nostri franchise horror'

La gestione Walter Hamada non verrà certo ricordata come una delle più illuminate della storia cinematografica di DC: l'ex-presidente dell'ormai defunta DC Films si è lasciato alle spalle più macerie che successi, tra polemiche e risultati deludenti, ma ora è pronto a rimettersi in gioco mettendo la propria esperienza al servizio di Paramount.

Dopo la notizia dell'addio a Warner Bros. Discovery da parte di Walter Hamada, è di queste ore infatti l'annuncio dell'arrivo del protagonista dell'annosa polemica con Ray Fisher in casa Paramount, con l'ex-boss di DC Films che a quanto pare sarà incaricato di occuparsi dello sviluppo dei nuovi horror della compagnia.

"Con il suo curriculum di incredibili successi, Walter Hamada è il partner visionario e ideale con cui vogliamo costruire i nostri franchise horror mainstream. Come evidenziato dalle strepitose performance di Smile, nel mondo c'è una grande voglia di storie originali di alto livello, per cui speriamo in una lunga e fruttuosa collaborazione" sono state le parole del CEO di Paramount Pictures Brian Robbins.

Hamada, dal canto suo, sembra condividere l'entusiasmo: "Sono elettrizzato dall'idea di collaborare con Paramount Pictures con l'obbiettivo di creare film horror eccezionali. Grazie a Brian e all'intero team per questa splendida opportunità, non vedo l'ora di cominciare". I nostri migliori auguri a Walter Hamada per questa nuova avventura, dunque, sperando che vada decisamente meglio di quella appena conclusa: a tal proposito, secondo alcuni ci sarebbe proprio Hamada dietro la lunga assenza di Henry Cavill dai film DC.