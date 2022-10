Walter Hamada lascia Warner Bros. Discovery! A breve l'annuncio dell'addio

Il nome di Walter Hamada è ormai inevitabilmente associato agli insuccessi DC in campo cinematografico: i fan hanno imparato a conoscere il presidente di DC Films in particolar modo dopo le vicende relative a Justice League e Ray Fisher, ma la clamorosa questione Batgirl potrebbe aver segnato la fine della sua avventura in quel di Warner.

Già lo scorso agosto, non a caso, si era parlato di un Walter Hamada pronto a dimettersi dalla sua carica di presidente dopo la cancellazione del film con Leslie Grace e Brendan Fraser: voci che hanno trovato conferma proprio in queste ore, con Hamada che, a quanto pare, sarebbe ormai lì per dire definitivamente addio a Warner Bros. Discovery.

Secondo quanto riportato da tutte le principali testate americane, l'attuale presidente starebbe solo aspettando di definire la sua buonuscita, dopodiché si arriverà ai saluti: un addio che lascia presagire l'intenzione da parte di Warner Bros. Discovery di dar via a un nuovo corso in chiave DC, dopo il naufragio dello SnyderVerse e i risultati comunque ben poco incoraggianti dei film arrivati successivamente al forfait del regista di Man of Steel.

Vedremo quali saranno i prossimi aggiornamenti al riguardo: certo è, comunque, che le strade di Warner e Walter Hamada sembrano ormai destinate a dividersi. Qualche tempo fa, a tal proposito, ci eravamo chiesti in che modo la cancellazione di Batgirl potesse influire sui film DC.