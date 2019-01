Walt Disney Pictures sviluppa un film in live action de Il Gobbo di Notre Dame

16 Gennaio 2019, ore 19:05 di Gabriel Garbagni

Walt Disney Pictures ha ufficialmente messo in cantiere un film in live action interamente dedicato a Il Gobbo di Notre Dame. Il report proviene da Deadline, che ci svela inoltre sceneggiatore, compositore e produttori del lungometraggio, basato sul classico film del 1996. David Henry Hwang è stato scelto per scrivere la sceneggiatura, che mescolerà diversi elementi del celebre romanzo di Victor Hugo con quelli dello storico film animato. La musica invece sarà composta da Alan Menken e Stephen Schwartz. Ad occuparsi della produzione del progetto saranno lo studio Mandeville e l'attore Josh Gad, visto di recente nell'adattamento cinematografico de La Bella e La Bestia. Non è tutto: diverse voci suggeriscono che sarà proprio Gad la star principale del film, rivestendo i panni del prodigioso Quasimodo. Al momento, però, nulla di tutto ciò è stato ufficialmente confermato. Schwartz ha recentemente lavorato ad acclamati film vincitori di prestigiosi premi, tra cui Il Principe d'Egitto e Pocahontas, oltre ad aver composto le musiche dell'originale film animato de Il Gobbo di Notre Dame. Alan Menken, dal canto suo, vanta la partecipazione a diversi successi animati della casa di produzione, tra cui Aladdin, La Bella e la Bestia e La Sirenetta. La trama del film girerà attorno a Quasimodo, il deforme ma estremamente dolce campanaro di una Notre Dame del quindicesimo secolo. Nascosto al mondo da Claude Frollo, che l'ha cresciuto fino all'età adulta, Quasimodo verrà incoraggiato dai suoi amici gargoyle (Victor, Hugo e Laverne) a prendere parte alla Festa dei Folli, dove farà la conoscenza della gentile zingara Esmeralda e del capitano Febo. Minacciati dalla furia di Frollo, intenzionato a distruggere il covo degli zingari (noto come la Corte dei Miracoli), Quasimodo dovrà tirare fuori tutto il suo coraggio, con l'aiuto dei suoi nuovi alleati, per proteggere la sua gente e la stessa Notre Dame. Pur non disponendo di una data di uscita ufficiale, è lecito aspettarsi una distribuzione nelle sale per la fine del 2020 o i primi mesi del 2021. Noi, come sempre, vi terremo aggiornati per ulteriori sviluppi.

